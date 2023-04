Puzsér: "Vágó István teste még ki sem hűlt, Gyurcsány máris nekiállt önérzeteskedni a nevében"

Nem tetszik Puzsér Róbertnek, hogy a szombatra virradóra elhunyt Vágó Istvántól párttársa, Gyurcsány Ferenc egy személye körüli vitás kérdés felemlegetésével búcsúzik.



Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Egyébként maga Puzsér hangoztatta korábban azt, hogy Vágó István a Legyen ön is milliomos! című műsorban előre tudta a válaszokat, de állítása szerint nem nyilvánult volna meg erről, ha Gyurcsány nem emlékeztet rá:

"Bántották dolgok. Hogy voltak, kik szinte üldözték. Mert a támadók szerint aki külkereskedő volt az átkosban, az biztos jelentett is, mert a Legyen Ön is milliomosban ő pontosan tudta előre a pontos válaszokat – gyötörték hazugul. Nincs okunk megbocsátani nekik. Ez Pista dolga lehetne, de most már ez is a sírba vész."