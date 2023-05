Schobert Norbi a 40 milliós birság után nekiment a gyógyszer-lobbinak – Csollány halálát is rájuk fogta

Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata megállapította, hogy a Norbi Update termékek forgalmazója több szempontból is megtévesztette a fogyasztókat többek között a termékek hatásairól, összetételéről, illetve a diéták eredményességéről – tudatta közleményében a hivatal.



Kép: TV2

Erre reagált most Facebook oldalán Schobert Norbi, aki elmondta, hogy elfogadni egy csökkentett bírságot, vagy elismerni nem ugyanaz.

30 éve vagyok a pályán. Megcsináltam a Duci Tréninget és ekkora már százezrek követtek. Belettem a videóba a diétás ajánlást. Lefogytak velem tízezrek és ekkor megírtam a Norbi Titok c könyvem. Több százezer pld fogyott el. 2004-ben elsőként hoztam be a hozzáadott cukormentes ketchup-ot, majonézt az Univerrel. Elsőként hoztam magyar piacra a szénhidrátcsökkentett kenyeret, sütit a Kaposmérői kenyérgyárral és az első 95 %-ban mentes lisztkeveréket. Na ezért is meghurcolt a Gvh, mert 95%-ban csökkentettnek kell írni.