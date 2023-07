Ennél kellemetlenebb videót mér rég láttunk: Vasvári Vivienen nevet a fél ország

A szekunder szégyen videós megjelenítése Vasvári Vivientől.

Vasvári Vivien mint influenszer és modell előszeretettel vesz részt különböző promóciós munkákban, így az Instagram-oldalán is bőven van fizetett hirdetés. A legújabb posztja is egy reklám, amiben a XIXO egyik termékét promózza – nem túl nagy sikerrel. Mivel Vasvárinak jelenleg 1 milliónál is több követője van a platformon, biztosan megkéri az árát egy-egy ilyen posztnak. A kérdés ebben az esetben felmerül: vajon megérte a poszt az árát?

A felvételen a modell azt hangsúlyozza előre betanult szöveggel, gépies hangon, hogy mennyire jólesik neki a hideg kóla főzés közben. Már önmagában az is vicces, hogy ezt egy kész ételhalom fölött mondja, de a videó csúcspontja akkor érkezik el, amikor boldogan megrázogatja az dobozt, miután belekortyolt, és egyértelművé válik, hogy tök üres. Ezután az már csak hab a tortán, hogy amikor leteszi, üresen kong a doboz.

Ezt mindenkinek látnia kell: