Majka 16 év után visszatér az RTL-re

Nincs több fotózkodás Szijjártóval?

A kereskedelmi csatorna pénteken jelentette be:

Mint írják, a rapper-műsorvezetőt a nézők már 2024 második felében új szerepben láthatják a képernyőn – szemléz a 24.hu.

Nagyon örülünk, hogy hosszú évek után Majka visszatér az RTL-hez, amit joggal nevezhetünk az anyacsatornájának, hiszen ismertsége és műsorvezetői karrierjének indulása is hozzánk kötődik. Többet egyelőre nem árulhatok el, de izgalmas műsorokban fog visszatérni az RTL képernyőjén, ami nem csak a nézőinknek, de Majkának is újdonságot jelent majd

– közölte Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese.

De maga a rapper is nyilatkozott a váltás kapcsán a közösségi oldalán:

16 év után új kalandokat keresek a kereskedelmi televíziózásban, és visszatérek az RTL-hez, ahol egy régi-új csapat vár. Alkotó emberként mindig új impulzusokra van szükségem, és most az RTL-nél látok garanciát arra, hogy olyan műsorokban szerepeljek, ahol a néző is jól szórakozik, és én is jól érzem magam. 21 évvel ezelőtt innen indultam el a ValóVilágból a való világba, és ha jól számolom az életkorom, még az is lehet, hogy innen megyek nyugdíjba.