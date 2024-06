Komoly aggályokat vetnek fel ezek a népszerű online játékok

Az online játékok egyre inkább túlmutatnak a klasszikus játékélményen, átalakulnak közösségi platformokká. Azonban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a játékok veszélyeire is felhívja a figyelmet.

Az online, többjátékos módot lehetővé tévő játékok számos hasonlóságot mutatnak a közösségimédia-szolgáltatásokkal: a játékok mellett lehetőség van a tartalommegosztásra, virtuális termékek adásvételére, de akár online rendezvényeken is részt vehetünk rajtuk keresztül. A ma létező metaverzumok, mint a Roblox vagy a Minecraft még lényegében online platformként működnek: a résztvevők kérésére információkat tárolnak és osztanak meg – közölte a Pénzcentrum.

Fotó: 123rf.com

Viszont ez az új, komplex digitális környezet pedig kétségtelenül újfajta kihívásokat hoz magával – társadalmi, gazdasági és jogi téren egyaránt.

Már napjainkban is súlyos problémát jelent, hogy a videójátékok kiváló terepet szolgáltatnak a szexuális visszaéléseknek, mivel sok játékplatform ma is engedi az anonim regisztrációt, ráadásul a játékosok által használt kommunikációs csatornák sokasága miatt a moderálás és szabályozás igen nagy kihívást jelent. A szabályozási környezet is bonyolult kérdéseket vet fel, különösen az adatmegőrzési kötelezettségek és a bűncselekmények nyomozásának támogatása terén.

Az EU egy új rendelettervezetével próbálja megvédeni a fiatalokat az online játékokon keresztül történő káros kapcsolatfelvételektől, a felhasználók megbízható azonosításával és az életkor-ellenőrzési eljárások szigorításával.

A videójátékok platformizációjának másik oldalát a digitális értékesítési felületek, mint a Steam vagy az Epic képviselik, amelyek már nem csak játékokat, hanem közösségi és videómegosztási szolgáltatásokat is kínálnak. Ezek a platformok az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló uniós irányelv (AVMS) és a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) hatálya alá eshetnek.

A Twitchhez hasonló közösségi médiafelületek, ahol a játékosok élőben közvetíthetik vagy követhetik a játékokat, szintén az AVMS és DSA előírásainak megfelelően működnek, ami biztosítja a felhasználók védelmét és a tartalmak minőségét.