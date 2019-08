Ahogy azt kedden mi is megírtuk, a Hit Gyülekezete kiakadt a Coca-Cola melegbarát plakátján és petíció aláírására buzdítanak. A támadások után most a Coca-Cola is megszólalt. „Számítottunk az eltérő véleményekre” – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem szeretnének reagálni.

A Hit Gyülekezete szerint a Coca-Cola plakátjaival és "melegpárti hitvallásával azt üzeni a magyar társadalomnak, hogy az alaptörvény jogellenes, és változásra van szükség". Azt szeretnék, ha eltűnnének Budapestről a plakátok. Ezért arra kérik azokat, akik hasonlóan gondolkoznak, mint ők, hogy írják alá a petíciót.

A Hit Gyülekezete emellett hat kérdést is nekiszegezett kedd délután a Coca-Colának.

Magyarországon az alaptörvény kimondja minden ember egyenlőségét, de egyértelműen meghatározza a házasság és család fogalmát is. A Coca-Cola plakátjaival és melegpárti hitvallásával azt üzeni a magyar társadalomnak, hogy az alaptörvény jogellenes, és változásra van szükség. Sokan akarják ma kívülről megmondani azt, milyen legyen Magyarország. Ezt azonban kizárólag a magyar választóknak, és a magyar társadalomnak joga eldönteni. A magyarok harminc éve elutasították azt, hogy Moszkvából mondják meg nekik, mi a jó és mi a rossz. Miért akar most egy cég Atlantából kioktatni bennünket?

- fogalmazott a Hit Gyülekezete egyik kérdésében.

A Népszava megkereste a Coca-Colát a Hit Gyülekezete keddi üzenete után, hogy reagáljanak rá.

Általános, emberi jogi elveink, szemléletünk van. Többek közt az, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk, függetlenül a nemzetiségtől, vallástól, nemtől, életkortól, etnikai származástól, beszélt nyelvtől, hobbiktól és véleményektől. Ezt több platformon is kifejezzük, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem szeretnénk reagálni

– válaszolta a cég.

A kérdésre, hogy meglepetésként érte-e a kampány elleni tiltakozás, a Coca-Cola közölte:

számítottunk az eltérő véleményekre, és természetesen tiszteletben tartjuk, ha másoknak eltér a véleménye ebben a kérdésben. Reméljük, a mi jogunkat a szabad véleményformáláshoz szintén tiszteletben tartják

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint éppen az lenne jogsértő, ha egy cégtől elvárnák, hogy csak heteroszexuálisokkal reklámozzanak egy terméket.

A Coca-Cola jogilag senkit nem kényszerített semmire

– mondta a Népszavának Dojcsák Dalma, a Társaság a Szabadságjogokért jogásza, a szervezet politikai szabadságjogi projektjének vezetője. Dojcsák Dalma hangsúlyozta,

a plakátok esetében fel se merülhet, hogy jogsértés történt.

Forrás: Népszava, HVG

Címlapi kép: Pixabay CCo