Októbertől egy cégben összpontosítja az állam az összes buszát

Egy Volánbusz mind felett.

Október elsejével újabb változás áll be a magyar közúti helyközi utasszállításban, ugyanis keddtől kezdve már csak egy cég fogja ezt ellátni az országban, a Volánbusz Zrt.

Fotó: wikipedia CC BY-SA 3.0/Burrows

Ez ugyanakkor nem fogja befolyásolni a menetrendet, a tarifákat, és a megállóhelyeket sem – magyarázta a cég elnök-vezérigazgatója, Dávid Ilona a Magyar Nemzetnek.

Dávid Ilona a lapnak elmondta, az integráció célja a közúti közlekedés fejlesztése, valamint az utasok magasabb színvonalú kiszolgálása, és állami vállalatként fontos a költséghatékonyság valamint a szervezettebb működés kialakítása is.

Emellett viszont az is terve a Volánbusznak, hogy a települések, városok személyszállítási feladataiban újra aktív szerepet kapjanak – azaz a városokban is ez a cég lássa el a helyi járatos buszközlekedést.

Mint ismert, pár éve már átalakította a kormány a közúti buszos rendszert, akkor régiós szinten alakítottak ki közlekedési központokat (plusz a Volánbusz), most ezek a regionális központok olvadnak bele a Volánbusz Zrt-be, a munkatársak jogutódlással kerülnek át a cégbe, amely így egy 19 ezer fős nagyvállalattá válik.

A Magyar Nemzet arra is rákérdezett, hogy mekkora a sofőrhiány, mire Dávid Ilona úgy felelt, hogy nagy különbségek vannak az egyes régiók között, mert van, ahol egyáltalán nincs hiány, máshol viszont van hiányzás.

Minden autóbuszvezetőre, műszaki munkatársra szükségünk van, és meg is teszünk mindent annak érdekében, hogy megtartsuk a kollégákat. Emellett folyamatosan toborzunk,

tette hozzá.

Az elnök-vezérigazgató a várható előnyökre is kitért a cikkben:

Megkezdtük a menetrendek összehangolását, először a Volánbusz és a DAKK Zrt. dél-alföldi menetrendjét optimalizáltuk. Ennek eredményeként ugyanahhoz a teljesítményhez most kevesebb autóbusz és autóbusz-vezető szükséges, csökkennek a működési költségek, de az utasokat ugyanúgy kiszolgáljuk, hiszen csak a régiók közti párhuzamos közlekedést számoltuk fel.

Dávid Ilona azt is elmondta, hogy a szolgáltatási színvonal növeléséhez feltétlenü szükséges a járműparkot is megújítani. Ez már tavaly elindult, 2018 novemberétől szeptemberig 269 új buszt állítottak forgalomba országosan, de a közlemúltban 638 busz beszerzésének folyamatát indították el, amely a teljes flotta tíz száalékát jelenti. A buszbeszerzések a jövőben is folytatódni fognak – derül ki a cikkből.