Megakadályozta a Momentum, hogy a szocik Mészáros Lőrinc zsebét tömjék

A menzapályázaton győztest hirdetett a Kispesti Önkormányzat illetékes bizottsága, azonban a tegnapi támadások után Gajda Péter polgármester nem írja alá a szerződést, állásfoglalást kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól és a Fővárosi Kormányhivataltól is.

Gajda Péter kispesti polgármester nem írja alá a közétkeztetésre vonatkozó szerződést – jelentette be a polgármester a Facebook-oldalán. A menzapályázaton hárman indultak, végül egy cég maradt talpon, a tavaly alapított Szakácstündér Kft., amely a pályázatban vállalta, alvállalkozóként bevonja az üzemeltető Klassz Menzát, csakhogy arra korábban rengetetg panasz érkezett. A Klasszt – a sajtóban és a politikusok közül többen – Mészáros-közeliként emlegetik, azonban ez nem bizonyítható, csak egy nagyon áttételes és távoli kapcsolat fedezhető fel Mészáros korábbi érdekeltsége és a Klassz Menza tulajdonosa között.

A menzapályázatról ma döntött a Kispesti Önkormányzat Közbeszerzési és Közétkeztetési Bizottsága, amely értelemszerűen a Szakácstündért hozta ki győztesnek. A bizottság egyik tagja, a momentumos Paróczai Anikó nemmel szavazott, majd egy Facebook-posztban fakadt ki: a döntés felháborító, az ülésen többször jelezte, hogy a közbeszerzést érvényteleníteni kell, új pályázatra van szükség.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is kommentálta a döntést – aki az egész ügynek nagyobb nyilvánosságot adott azzal, hogy Facebook-oldalán "fideszes módinak" tartotta, hogy Kispesten az egy állva maradt ajánlattevőből választják ki a győztest, ma pedig azt írta,

a kispesti városvezetés szembe köpött minden tisztességes ellenzéki politikust.

Gajda Péter polgármesternél a bírálatok után betelt a pohár: noha biztos benne, hogy "most is szabályosan járt el az illetékes grémium", a biztonság kedvéért a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz és a Fővárosi Kormányhivatalhoz fordul állásfoglalással azért, hogy kiderüljön, az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően járt-e el. A válaszig nem írja alá a szerződést. Gajda közölte azt is, elindították a sajtó helyreigazítási kérelmeket és további feljelentéseket is tesznek.

Tudom, hogy mostanában nagyon divatos Kispestet rugdosni, de egy ilyen ügy esetében úgy érzem sokan túlléptek egy határt

- írta a polgármester.

(Kép: MTI/Koszticsák Szilárd)

