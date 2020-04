A főpolgármester egyelőre nem akar teljes kijárási tilalmat

Orbán Viktor bejelentése alapján nem világos, milyen felhatalmazást kaptak most a polgármesterek húsvétra, mindenesetre a főpolgármester nagyon drasztikus intézkedéseket nem akar hozni.

A hvg.hu értesülése szerint Karácsony Gergely nem rendel el kijárási tilalmat Budapestre, ahogy a város lezárása sem merült fel – tudta meg a híroldal a főpolgármester környezetéből.

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután azt jelentette be, határozatlan időre meghosszabbítják a jelenleg érvényes kijárási korlátozást (ami indokolt esetben lehetővé teszi az otthon elhagyását, ide értve a kültéri sportolást és a fodrászt is), a polgármestereknek pedig külön lehetőséget ad, hogy húsvét idejére – tehát hétfőn 24 óráig – a saját településükre, városukra nézve további szigorításokat vezessenek be.

Egyelőre nem világos, hogy milyen jogosítványokat kap a főpolgármester, illetve a kerületi polgármesterek, ehhez meg kell várni a Magyar Közlönyben megjelenő rendeletet.

(hvg.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com