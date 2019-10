De Niro: Trump egy genszter, börtönben a helye

Robert De Niro ismét beszólt Donald Trumpnak, a színész a Martin Scorsesevel közös új filmje, az Irishman londoni bemutatóján beszélt a The Guardiannek.

„Van egy gengszter elnökünk, aki azt tesz meg, amit akar. Ő ezeket meg fogja úszni, de nekünk itt maradnak a problémáink”

- mondta az amerikai elnökről.

A színész hozzátette, Trumpot körülveszik a republikánusok, akik megvédik, de vannak olyan emberek, akik tisztán látják, miket művel az amerikai elnök, és ők felelősségre fogják vonni, azt viszont "szégyennek" nevezete, hogy – szerinte – a republikánusok nem képesek erre. De Niro bízik benne, hogy az embereknek megvan a magukhoz való eszük.

Megkérdezték színészt, mi a véleménye az amerikai elnökkel szemben indított impeachmentről. Erre De Niro azt mondta:

„Alig várom, hogy börtönben lássam. Nem akarom, hogy meghaljon, csak menjen börtönbe!”

Januárban szintén a The Guardiannek azt mondta, szerinte Trump rasszista és a fehér felsőbbrendűséget hirdeti. Nemrég a CNN-ben is kifejtette a véleményét az amerikai elnökről. Amikor szóba került, hogy Donald Trump kedvenc tévécsatornája, a Fox News De Nirót is sokat támadja, amiért ő az elnököt támadja, a színész a kezeit széttárva csak annyit mondott: B.sszák meg!

(Fotó: Flickr)

Forrás: hvg.hu