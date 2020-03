Döbbenet: katonai teherautók konvojban szállítják el a holttesteket egy olasz nagyvárosból

Annyi áldozata van már Olaszországban a koronavírus-járványnak, hogy az ország északi részén egyre nagyobb gondot okoz a holttestek elhamvasztása.

Bergamo városában szünetmentesen napi 25 holttestet tudnak hamvasztani, de már közel száz ember halt meg csak itt a vírus miatt.

Ezért kénytelenek voltak bevetni a hadsereget, és katonai járművekkel szállítják el a halottakat más városokba, ahol még maradt némi kapacitás – számolt be a Sky News.

It doesn’t exist a word to define this image.

Those military trucks across Bergamo are carrying coffins to other cities of Lombardy region so to proceed with cremation process, as the city and cemetery morgue can’t take the overload.

This is how far #coronavirus went pic.twitter.com/SkvdLZdlic