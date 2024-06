Botrányos: Nézze meg, milyen lassan ért oda a német orvoscsapat Varga Barnabás balesetéhez – videó

Varga Barnabás tegnap súlyos sérülést szenvedett a magyar-skót meccsen. Most egy videó is felkerült a netre a történtekkel kapcsolatban.

Ahogy azt a Propeller megírta, Varga Barnabás egy ütközés következtében földre került, eszméletét vesztette, majd hordágyon távozott a skót-magyar mérkőzésről. Mint utólag kiderült, a válogatott magyar futballistának több helyen is eltört az arccsontja, illetve agyrázkódást is szenvedett.

Forrás: Instagram/Varga Barnabás

Egy interjúban Szoboszlai Dominik meg is jegyezte, hogy borzasztóan lassan érkeztek meg a német orvosok a pályára. Az esetről videó is készült, amely most az X-en terjed.

Hungarian football player Barnabas Varga collapses during the Scotland-Hungary Euro 2024 match#EURO2024 pic.twitter.com/T2xza5wD9w — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) June 23, 2024