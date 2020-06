Kásler Miklós szerint nem tettek semmi különlegeset a gyógyszerészek a járvány alatt, ezért nem kapnak pluszpénzt

Úgy tűnik, nem minden egészségügyi dolgozónak jár a bérkiegészítés.

Bár Orbán Viktor azt ígérte, hogy a koronavírusjárvány alatti helytállásáért "minden" egészségügyi dolgozónak jár a bruttó félmillió forintos bérkiegészítés, Kásler Miklós, az egészségügyet is felügyelő miniszter a Demokrata című periodika alákérdezésére most elmagyarázta, hogy miért nem kapja meg mégis az összes egészségügyi dolgozó.

A cikk amúgy a maga nemében kordokumentum, a szerző, Franka Tibor (atyaég, mást is meglepett e név újbóli felbukkanása?) az egy bekezdésnyi interjút felvezető három bekezdésnyi eszmefuttatásában azt, hogy a Magyar Orvosi Kamara is felszólalt például azért, hogy a gyógyszerészek is megkapják a megígért bérkiegészítést, azzal tudja le, hogy „[a] Kincses Gyula vezette orvoskamara – a kibicnek semmi sem drága elv alapján – azonnal amolyan balkézről igyekezett a gyógyszerészek mellé állni, és saját politikai érdekei szerint velük együtt követelni az egészségügyi dolgozók egyenlőségét”.

De ezzel se sikerült felülmúlnia magát a minisztert, Kásler ugyanis kifejtette, hogy

- a gyógytornászok, idősotthonok dolgozói és a házi segítségnyújtók azért maradtak ki, mert őket egyházak, vállalkozók, egyesületek, önkormányzatok alkalmazzák, ezért az ő értelmezésében nem tartoznak "kifejezetten az egészségügyi dolgozók" közé;

- a gyógyszertárak közül meg sok külföldi tulajdonban van, és különben is csak "azt tették, amit járvány nélkül is tettek volna".

Forrás: 444

Kép: MTI/Bruzák Noémi