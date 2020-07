Jobbikos képviselő: nem zsidóztam le Deutsch Tamást, csak drogosnak hívtam!

Furcsa magyarázat.

– írja közleményében Nunkovics Tibor, a Jobbik parlamenti képviselője, akit a kormányoldal azzal vádolt meg, hogy szóban és „jellel” is Deutsch Tamás zsidóságára utalt a parlamentben, amikor a fideszes EP-képviselő felszólalt.

A közlemény ezután azonban fordulatot vesz, Nunkovics ugyanis nem tagadja, hogy bekiabált és be is mutatott Deutsch felszólalása közben – üzenetét azonban szerinte félremagyarázzák:

Amit én mutattam, az nem volt más, mint Deutsch Tamás általam vélelmezett drogfogyasztási szokásaira utaló jel. Szó szerint azt mondtam: „Biztosan púderes maradt az orra!”. Ezt a mondatomat a képviselőtársaim is hallották, és ők is meg tudják erősíteni, hogy pontosan mi is hangzott el az ülésteremben. Aki figyelemmel kíséri Deutsch Tamás eddigi közéleti szereplését, illetve konstans ámokfutását, annak bizonyára nem mond újat, hogy miért nyilatkoztam meg róla így. Szégyen, hogy egy olyan ember, mint Deutsch Tamás – aki véleményem szerint drogos –, bárhol, bármilyen pozícióban képviselheti hazánkat.