Még egy debil összeesküvés-elmélet dőlt meg az Index szétveréséről: nem a székelyek lobbizták ki Dull Szabolcs kirúgását

Eszerint azért rúgták ki Dullt, mert az Index nem tudósított a Székely Nemzeti Tanács által indított aláírásgyűjtésről.

Az európai polgári kezdeményezés kampányfőnöke ezt rágalomnak nevezte.

A Magyar Nemzetnek Pesty László azt mondta, alaptalan az az értelmiségi körökben keringő pletyka, amely szerint a székely „lobbi” érte el az Index főszerkesztőjének menesztését. Ezt rágalomnak nevezte és határozottan visszautasította.

Szerinte ebből csak annyi igaz, hogy a Dull Szabolcs vezette Index volt az egyetlen jelentős orgánum, amely nem számolt be a Székely Nemzeti Tanács által indított aláírásgyűjtésről. Az emiatt kialakult rossz érzésüknek hangot adtak, de nem avatkoznak mások belső ügyeibe, csak a székely petícióra koncentrálnak pártállástól, vallástól és mindentől függetlenül.

A kampányfőnök szerint a balliberális oldalról is nagyon sokan támogatják őket, most pedig magasabb fokozatba kapcsolt a nemzetközi kampány. Abba próbálják bevonni Renée Zellweger is.

Mint mondta: a Svédországban élő, a székely ügyért küzdő magyarság és a helyi számi kisebbség egyeztetésén vetődött fel, mivel az amerikai színésznő édesanyja is számi, együtt kérik a világhírű amerikai színésznő segítségét az Írdalá.hu kampányához.

Forrás: 24.hu

Kép: Bődey János/Index