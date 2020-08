Navracsics: nem kell aggódni a magyar demokráciáért

Navracsics Tibort a sajtószabadságról, a jogállamról, a kormánypárt átalakulásáról kérdezték.

– mondta a Népszavának adott interjújában Navracsics Tibor korábbi uniós biztos.

„A Fideszben sokáig arra kellett ügyelni, hogy a jobboldalon lévők ne forduljanak a párt ellen. Most már inkább az a veszély, hogy a jobbközép szavazók elpártolnak a Fidesztől. Jeleznie kéne a párt immunrendszerének – s ez jelölhetné ki a határt is – , hogy középen szavazókat veszít, ezért gesztusokat kell tenni. Ezek a gesztusok most hiányoznak”