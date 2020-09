Magyarország élre állt a vírusversenyben, alighanem e napokban nálunk terjed a leggyorsabban a koronavírus fertőzés – mondta a Népszavának Falus Ferenc volt tisztifőorvos a legfrissebb járványügyi adatokkal kapcsolatban. Augusztusban hagyták elszabadulni a vírust, nagyon nehéz lesz megfogni a fertőzés terjedését – tette hozzá a lapnak. Falus szerint újra el kellene kezdeni sulykolni: „maradj otthon”, csak dolgozni lépj ki a lakásból.

Hétfőn újabb csúcsot döntött az új fertőzöttek száma hazánkban: 576 új koronavírusos esetet regisztráltak. Jelenleg 164 beteget ápolnak kórházban, 11 ember van lélegeztetőgépen.

Falus szerint a növekedési ütem azt mutatja, hogy nem lépett időben a kormány, „hagyták augusztusban elszabadulni a járványt”, azzal, hogy engedték lebonyolítani a különböző bulikat, a koncerteket, kerti partikat, a falunapokat, a gólyatáborokat, nagyobb esküvőket – írja a Népszava.

Ennek fényében a szakember azt mondja, nagyon nehéz lesz most már megfogni a fertőzés terjedését.

A volt tiszti főorvos úgy véli,

Falus szerint ezen felül azonnal elérhetővé kellene tennie a kormánynak az ingyenes tesztelést, illetve újabb laborokat kellene bevonni, valamint naponta legalább 15 ezer mintavételt végezni.

A járvány egyre erősebb és főként a fiatalokat betegíti. Ők enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen is megúszhatják a fertőzést, így szinte észrevétlenül adják tovább a vírust. A múlt hétfőn egy konferencián Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezető epidemiológusa arra emlékeztetett, hogy

Floridában is valami hasonló történt, először ott is a fiatalok betegedtek meg, és aztán került át a fertőzés más korosztályokra is.