6:23. Korányi – címen töltött fel videót a közösségi oldalára Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő egy egészségügyi dolgozóval beszélgetve győződött meg arról, hogy rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű ágy és lélegeztetőgép. Az ügyeletes, aki 22 órája volt talpon ekkor, elmondta, hogy 40 koronavírusos beteg van a kórházban, és 12 szabad hely van még. A lélegeztetőgépek számával pedig "nem is volt probléma", csak azzal, hogy ki működtesse, de már ezt is megoldották – derült ki a rövid videóból. A fiatal egészségügyi dolgozó úgy érzékeli, sokkal több beteg van és lesz is még, mert az emberek nem tartják be úgy a szabályokat, és "a korlátozások sem elég szigorúak".

Péntek reggel 6.23-kor érkezett meg a Korányi kórházba Orbán Viktor, a Pulmonológiai Intézetben tett látogatásról a kormányfő Facebook-oldalán jelent meg egy rövid videó.

A 24.hu azt írja, hogy a látogatás előzménye valószínűleg a Népszava csütörtöki cikke lehet: a lap értesülései szerint ugyanis a Korányiban és a Szent Lászlóban annyi a súlyos beteg, hogy a „lélegeztető kapacitása betelt”. A lap birtokába került levél szerint a Korányiban már a szakemberek is fogytán, ezért a kórház arra kérte az ellátókat hogy mérjék fel a saját intézményükben, hogy hány olyan ápoló, segédápoló van, aki önként vállalna kirendelt munkavégzést az intézményükben. A Népszava úgy tudja, hogy 76 munkatársat várnak különböző pozíciókra.

Orbán Viktor a látogatásról készült videó szerint reggel fél 7 környékén érkezett meg a kórházba, ahová testhőmérséklet-mérés után lépett be. Az orvosi pihenőben egy fiatal egészségügyi dolgozóval beszélt, aki elmondta:

40 koronavírusos beteget ápolnak és 12 helyük van még.

Orbán egyebek mellett arról kérdezte az ügyeletest, hogy „lélegeztetőgép, az van elég?” A válasz pedig így hangzott:

Úgy tudom, azzal nem is volt probléma, inkább azzal van a baj, hogy kell hozzá technikus meg kell hozzá…

Ezen a ponton Orbán Viktor a szakember szavába vágott és közbevetette, hogy „az a kérdés, hogy most van-e”. Az egészségügyi dolgozó pedig – vélhetően a lélegeztetőgépekre utalva – azt mondja, hogy

igen, most van.

Hozzáteszi: arra számítanak, hogy a második hullámban többen megbetegedhetnek,

mert az emberek nem tartják be annyira szabályokat és „a korlátozások sem elég szigorúak szerintünk”.

A kormányfő a kórházból a Kossuth rádióba ment, ahol az interjúban elmondta

miután csütörtökön elterjedt a baloldali sajtóban az az állítás, hogy nincs elég kapacitás az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, péntek reggel személyesen tájékozódott a kórházban, ahol azt az információt kapta, hogy természetesen van elég hely, lélegeztetőkészülék, és most még van elegendő ember is.

Hozzátette:

azt nem állítja, hogy minden rendben az egészségügyben, hisz amikor a Korányiban járt, az ügyeletes orvos és a takarító is épp 24 órás szolgálatban volt.

