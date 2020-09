„Oszkó Péter volt pénzügyminiszter úr is segít bennünket, és szoktam Bajnai Gordon volt miniszterelnök úrral is egyeztetni” – nyilatkozta Fekete-Győr András, a Momentum elnöke csütörtökön az Inforádióban arról, hogy kik segítik a párt választási, vagy ahogy a politikus fogalmazott, kormányzati felkészítését. Ez több helyen már úgy jelent meg a sajtóban, hogy Bajnai a Momentum színeiben visszatér a politikába. Szombaton pedig mi is beszámoltunk a Blikk aznapi „Ez lesz a nagy visszatérése? Bajnai lehet az ellenzék csodafegyvere 2022-re” című írásáról. A volt miniszterelnök ugyanakkor vasárnap a Facebookon jelentkezett, és cáfolta, hogy a Momentum színeiben visszatérne a politikába.

Kényelmetlen helyzetben találtam magam az elmúlt napokban, muszáj megszólalnom. Fekete-Győr András adott csütörtökön hosszabb interjút, ebben engem is említett és pontosan fogalmazott: ”...és szoktam Bajnai Gordon volt miniszterelnök úrral is egyeztetni“. Ez így igaz. Azóta nagy kört futott a sajtóban az ebből kreált klikkvadász hír, miszerint “Bajnai visszatér a politikába, a Momentum színeiben”. Ez így viszont már nem igaz.

- kezdete posztját Bajnai, amelyben azt is leírta, hogy

2014 óta külföldön dolgozik egy nemzetközi cég egyik vezetőjeként, civilként, azóta aktívan támogatja azokat, "akik hitelesen küzdenek Magyarország polgári, európai jövőjéért, az országot 10 éve maga alá gyűrő maffiakormány leváltásáért."

Azt is hozzátette, ezért segítette Karácsony Gergő főpolgármesteri kampányát, illetve ajánlotta az EP-kampányban nyilvánosan Jávor Benedeket, Molnár Csabát, Dobrev Klárát, Donáth Annát, Újhelyi Istvánt.

"Hozzáállásomban nincs és nem várható változás: a pártpolitikában nem tervezek részt venni, viszont az általam régóta sürgetett ellenzéki összefogás hiteles szereplőit, ha ezt igénylik, mindenkor támogatni fogom. Ezen túlmutató politikai ambícióim nincsenek" – írta.

Bajnai a Gyurcsány-kormány bukása után egy évig, a 2010-es választásokig vezette az országot miniszterelnökként. A korábbi kormányfő 2013-ban tért vissza a mára megszűnt Együtt színeiben, amellyel szövetségre léptek az MSZP-vel, ám Mesterházy Attila miniszterelnök-jelöltségével kudarcot vallottak, az újabb Fidesz győzelem után Bajnai visszavonult a politikától – teszi hozzá a 24.hu.

