Így finanszírozták az ellenzéki választók adóforintjaiból a Fidesz jelöltjének kampányát Szerencsen

A Fidesz parlamenti kétharmados többsége múlhat a vasárnapi, borsodi időközi választáson. Nem a közmédián fog múlni a fideszes jelölt győzelme, az biztos.

A telex.hu összeállítása szerint az elmúlt 2 hétben a szerencsi időközi választáson induló 5 jelöltből 4 vagy nem vett részt semmiféle eseményen, vagy azokról nem számolt be az ellenzéki választók adóforintjaiból is finanszírozott Magyar Távirati Iroda. Egy jelöltnek azonban 14 programjáról összesen 43 hírben/képpel számolt be az MTI. Mint a telex.hu összeállításából kiderül: a Fidesz jelöltjéről van szó.

Nagyjából ugyanezekről az eseményekről az MTI Fotóbank szolgáltatásában 35 fotó található,

a többiekről viszont semmi.

Több jelültről egyáltalán nincs fotó, és például Váradi Gáborról, a miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjéről, aki független jelöltként indul, az utolsó kép 6 évvel ezelőtti.

A telex.hu listája és cikke itt olvasható.

