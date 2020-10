Szarka Gábor kancellár hiába jelentette be, hogy előrébb hozták az őszi szünetet, és péntek estig mindenkinek el kell hagynia az egyetem épületeit.

A hallgatók péntek esti sajtótájékoztatójukon közölték: a blokádot megerősítették, és amíg az autonómiát nem garantálják, fenn is tartják.

A hvg.hu beszámolója szerint a hallgatók bejelentették, hogy sem a Vas, sem a Szentkirályi utcai épületet nem sikerült kiüríteni, sőt, a tegnap lezárt Ódry Színpadot is visszafoglalták – be is mentek fórumozni, a kint lévő támogatóknak pedig megköszönték, hogy jelen voltak.

Az őszi szünetet az eredeti rend szerint, azaz október 26 és 28. között fogják megtartani. Nincs olyan objektív indok szerintük, ami az egyetem kiürítését járványügyileg alátámasztaná, az Innovációs- és Technológiai Minisztérium legutóbbi ajánlása szerint nem kell áttérni digitális oktatásra. Szarka rendeletének pusztán politikai célja van a hallgatók szerint, hogy elhallgattassa a tiltakozást – olvasható a Telex tudósításában.