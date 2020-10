Saját cégével újíttatta fel közpénzből a lakhelyét egy fideszes képviselő

A Kétfarkú Kutya Párt szerint saját társasházkezelő cégével újíttatta fel közpénzből a lakhelyét Gyurákovics Andrea fideszes ferencvárosi képviselő.

A párt azt is állítja: éveken át sok másik általa kezelt házat is, és gyaníthatóan a politikai befolyásával reklámozta a bizniszt.

Gyurákovics, aki 2019 őszén már csak listáról jutott be a képviselő-testületbe, ám most is a döntéshozó bizottság Fidesz által delegált tagja, fénykorában 13 millió 557 ezer forintot szavazott meg bármiféle érintettség jelzése nélkül a cége által kezelt társasházaknak – olvasható a cikkben, tételesen sorolva:

2016: Öt, a Gyurákovics-féle SOLATI Kft. által kezelt társasház nyert összesen 2 millió 300 ezer forintot, ebből három ház ráadásul Gyurákovics választókörzetéhez tartozott. A képviselő nem jelzett érintettséget, derűsen megszavazta mind az ötöt. 2017: Kettő, a Gyurákovics-féle SOLATI Kft. által kezelt társasház nyert összesen 700 ezer forintot, mindkettő Gyurákovics választókörzetéhez tartozott. A képviselő nem jelzett érintettséget. Simán megszavazta mindkettőt. 2018: Négy, a Gyurákovics-féle SOLATI Kft. által kezelt társasház nyert összesen 3 millió 200 ezer forintot. Egy ház tartozott Gyurákovics választókörzetéhez, 300 ezret kapott. A képviselő ennél az egy háznál jelzett érintettséget. A többinél nem. Áhítatosan megszavazta a három pályázatot. 2019, az önkormányzati választás éve: Hat, a Gyurákovics-féle SOLATI Kft. által kezelt társasház nyert összesen 7 millió 657 ezer forintot. Ebből kapott 1 milliót gázhálózat-felújításra a képviselő bejelentett lakhelye, egyben cégének és egyesületének székhelye, a Mátyás utca 9. Ez az épület harmadszor nyert 2012 óta. Mellette még egy ház tartozott Gyurákovics választókörzetéhez a hatból.

További részletek a Kétfarkúak cikkében.