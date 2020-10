Elbocsátották a gyöngyösi Bugát Pál Kórházból dr. Pócs Alfrédot, a vírusszkeptikus nézeteiről elhíresült orvost, akitől koronavírus-tagadó állításai miatt szeptemberben a Magyar Orvosi Kamara is elhatárolódott – írja a 24.hu. A hírt maga Pócs erősítette meg a portálnak.

Az ortopéd szakorvos állítása szerint

a kórház igazgatója október 6-án hívta be és küldte el 25 év után azzal az indokkal, hogy Covid-ellenes.

Jelenleg egy hónapos felmondási idejét tölti, a salgótarjáni és az ózdi kórházban ugyanakkor továbbra is dolgozik. A Bugát Pál Kórház vezetése egyelőre nem szólalt meg az ügyben – teszi hozzá a 24.hu.

Pócs Alfréd amellett, hogy az orvosi kamara Heves megyei elnöke, tavaly az Egri Városvédők Egyesülete színeiben indult a megyeszékhely polgármesteri posztjáért is, és több mint 5 százalékot szerzett, kompenzációs listáról pedig be is került a közgyűlésbe, így jelenleg is önkormányzati képviselő. Többször hangoztatta vírusszkeptikus nézeteit az Orvosok a Tisztánlátásért Egyesület egyik vezetőjeként, a Youtube-ra egy két héttel ezelőtt feltöltött videóban például a maszkviselés ellen érvel. Egyesülete a nyáron 5G-ellenes tüntetést is szervezett Egerben, azt állítva, hogy

az 5G mobiltornyoknak „elképesztő élettani hatásai” lehetnek.

Amikor elbocsátásának híréről kérdezte a 24.hu, Pócs a lapnak azt mondta:

ő nem vírustagadó, de úgy látja, hogy a koronavírus miatt hátrányt szenvednek az ellátásban a nem fertőzött betegek.

A Magyar Orvosi Kamara szeptemberi közleményében Pócs Alfrédot ortopéd sebészként, harcos 5G elleni aktivistaként és az Orvosok a Tisztánlátásért Egyesület egyik vezetőjeként említette. A kamara az elhatárolódást az orvosnak a koronavírus-járvány kapcsán tett kijelentéseivel indokolta, mondván, azok jelentős részben tudományosan megalapozatlanok, félrevezetők és hamisak. Mint írták, az érdekképviselet Heves megyei szervezetének elnöke nyilatkozataival

„veszélyeztette az idősek, valamint a járványügyi védekezésben dolgozók életét, illetve aláásta a MOK hitelét”, ezért az elnökség ellene etikai bejelentést tesz.

A kamara ugyanebben a közleményben határolódott el a Gődény György gyógyszerész által hirdetett összeesküvés-elméletektől, vele Pócs többször is együtt szerepelt vírusszkeptikus konferenciákon.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: MTI/ Vajda János