Fegyverviselési jogot adna a fegyveres testületek szolgálaton kívüli tagjainak, a sportlövőknek és a vadászoknak a Mi Hazánk.

Novák Előd, a párt alelnöke, honvédelmi kabinetének elnöke vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta:

Novák Előd, a párt alelnöke, honvédelmi kabinetének elnöke vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta:

az önvédelemhez nemcsak jogot, hanem eszközt is nyújtanának.

A változtatás szükségességét a bécsi terrortámadással indokolta, kiemelve:

a bűnözők is fegyverrel támadtak, a védekezéshez, a támadás kivédéséhez azonban jogszabálymódosításra van szükség.

Hozzátette: az önvédelmi fegyverek viselésének könnyítése közbiztonsági kérdés is, a támadók "kiiktatásával" ugyanis ártatlanok menthetők meg.

A szolgálaton kívüli fegyverviselés lehetőségét elsődlegesen a fegyveres testületek tagjainak adná meg a Mi Hazánk, így a rendőröknek és a honvédeknek, akik egyenruha nélkül is viselhetnék szolgálati fegyverüket. Ugyancsak viselhetnének fegyvert elképzelésük szerint az önkéntes tartalékos honvédek is.

Novák Előd hangsúlyozta: ha egy önkéntestől elvárja az állam, hogy háború idején élete árán is fegyverrel védje az országot, miért tagadná meg, hogy azt békeidőben jogos védelmi helyzetben használja.

A Mi Hazánk a vadászoknak is kiterjesztett fegyverviselési jogot adna, közterületeken is. Novák Előd arra is utalt: a vadászok régóta szeretnének maroklőfegyvert is, hogy a meglőtt, agonizáló állatokkal kegyelemlövéssel végezhessenek.

A párt a sportlövők fegyverviselési jogát is megteremtené. Ez a sportolói közösség a legtörvénytisztelőbb réteg – közölte Novák Előd, aki fegyverviselési jogot a minősítés megléte mellett legalább hároméves sportolói tagsághoz és évente minimum tíz igazolt versenyrészvételhez kötné.

A Mi Hazánk nemcsak a fegyvertartási szabályokról szóló kormányrendeleten változtatna, hanem a kapcsolódó szankciókat is szigorítaná, például az ittasan lőfegyvert viselőt a jelenleginél szigorúbban büntetné – mondta.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságtól a Mi Hazánk a fegyverviselési engedélyek kiadását a megyeszékhelyek kijelölt kormányhivatalaihoz tenné át, amelyek most a vadászati enngedélyek ügyében járnak el.