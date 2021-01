Eddig csaknem 21 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be a jelenleg működő 25 oltóponton – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.

Müller Cecília elmondta: az oltópontok nagy forgalmat bonyolítanak le, így a városi kórházakkal bővítik azok körét, és tervezik a háziorvosok bevonását is az oltásba.

Hozzátette: az egészségügyi dolgozók után a második körben a szociális otthonok lakói és dolgozói kapják meg a védőoltást, ezekbe az intézményekbe mobil oltócsoportokat küldenek.

Emlékeztetett arra, hogy kedden 39 ezer adag védőoltás érkezett Magyarországra, idáig már 78 ezer ember oltására elég vakcinát szállítottak az országba. A jövő héten, azután hetente további oltóanyag-mennyiség érkezik majd – mondta.

Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília azt mondta,

a döntést a kormány fogja meghozni, de szerinte január 11. után is indokolt fenntartani a korlátozó intézkedéseket.

Magyarországon eddig nem azonosították a vírus új, Nagy-Britanniából származó mutációját. Szeptember elseje óta 16 ezer fő utazott be Angliából Magyarországra, aki a beérkezését követően két héten belül pozitív mintát adott, annak vizsgálják az eredményeit.

A tiszti főorvos kérdésre felelve azt is elmondta, a háziorvosi rendelők alkalmasak a tömeges oltások beadásra, az oltások mindig is ott történtek. Így valószínűleg nem lesz szükség arra, hogy a szavazókörökben oltsák be az embereket, ahogy arról Orbán Viktor beszélt hétvégén a Kossuth rádióban.

Forrás: MTI, 24.hu

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán