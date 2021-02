Merkely Bélát beoltották a Szputnyik V vakcinával oltották be – áll a Semmelweis Egyetem közleményében.

Az egyetem rektora már átesett a fertőzésen, és most járt le az ezután kötelező három hónap, ezért csak most oltották. A Semmelweis Egyetem rektorát négy másik orvoskollégájával együtt dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes oltotta be az orosz Szputnyik V vakcinával.

Forrás: 444.hu