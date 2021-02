A kormánynak hálálkodott videóban a turisztikai ügynökség vezetője, rekordszámú dislike-ot kapott, eltűnt a felvétel

Guller Zoltán a mostanra már nem elérhető videóban többek közt azt magyarázta, hogy míg Brüsszelben csak tanácskoznak, addig a kormány a turisztikai szektor mellett áll.

A Telex cikke szerint törölték azt a videót, amelyen Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője hálálkodott a kormánynak, hogy mennyivel is segítették a turisztikai ágazatot a járványhelyzetben.

A cikk szerint már zárt körben sem érhető el a videó, amelyben a kormány felmagasztalása mellett az is elhangzott, hogy mennyire kevesett is tett Brüsszel (vagyis az Európai Unió).

Guller a videót azután állította át nem nyilvánossá, hogy 11 like mellett legalább négyezer dislike-ot gyűjtött be, ami után a reakciókat már nem is lehetett látni a videónál, és végül vasárnap elérhetetlenné is vált.

A Telex szerint a videóban a következőket mondta:

Az elmúlt hónapok bizonyították, hogy ebben a harcban egyedül vagyunk. Csak magunkra tudunk számítani. Brüsszelben csak tanácskoznak. Egyik bizottsági ülés követi a másikat, de egyetlen olyan intézkedés, ami a magyar vállalkozásokat segítené, nem született. Nem jön segítség Budapestről sem. Pedig ideje volna Bécs, Prága, Berlin vagy éppen Róma önkormányzatától tanulni, és pénzzel, kedvezményekkel vagy legalább valamivel segíteni a turisztikai vállalkozásokat. Az összefogás, a közös gondolkodás, a segíteni akarás helyett sokszor csak hamissággal, fenyegetéssel, hazugsággal, mostanság pedig bojkottal találkozunk.

Illetve még ez is elhangzott az azóta elérhetelenné vált videóban a cikk szerint Gullertől:

A járvány miatt elképesztő ütés érte a magyar gazdaságot, azon belül is a turizmust. A kormány azonban az első pillanattól ott állt önök mellett. Mi adóemelés helyett adót csökkentünk, és támogattunk és támogatunk mindenkit, akit tudunk.

A cikk szerint az állami támogatásokból a turisztikai szektorban a Mészáros Lőrinchez köthető szállodalánc, illetve a Balatoni Kör elnökének vállalkozásai kaptak nagy mennyiségben. A támogatások elosztását a Telex szerint nem mindenki tartja jónak, január végén tüntettek is a Hősök terén a vendéglátósok.

