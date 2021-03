Bejelentették: Teljesen lezárja a kormány Magyarországot – itt vannak az eddigi legszigorúbb korlátozások részletei

Az iskolák egy hónapra, az üzletek két hétre bezárnak. De március 22-től fokozatosan újranyitják az országot – ígérte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az óvodákat és az általános iskolákat április 7-ig bezárjuk – jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Emellett még arról is tájékoztatott, hogy az üzletek március 8-tól március 22-ig zárnak be. Ez alól kivétel a patikák, az élelmiszerboltok, a drogériák és a benzinkút lesznek. Hozzátette: március 22-ig minden szolgáltatás szünetel. Ez alól kivétel lesz a magánegészségügy.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A kormány csütörtöki tájékoztatóján Gulyás Gergely újabb járványügyi szigorításokat jelentett be. Rendhagyó módon ezúttal a Karmelita kolostorból jelentkeztek be, a kormányülés ugyanis jelenleg is zajlik, emiatt további részleteket későbbre ígértek.

Gulyás elmondta, hogy a terjedés sebessége nő, a harmadik hullám erős, de az az újdonság, hogy jelen van a vakcina, de a társadalmi védettséget nem tudják kialakítani. Ezeket a szigorításokat hozták:

- Az általános iskolákat, és óvodákat bezárják április 7-ig.

- A középiskolák, egyetemekre vonatkozó szigorítások változatlanok maradnak.

- Az üzleteket bezárják március 8-tól március 22-ig. Kivétel: az élelmiszerboltok, patika, benzinkút.

- A fenti időszakban minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi szolgáltatások.

- A konditermeket is két hétre bezárják.

- Szigorítják a határátlépést.

- A maszkviselés továbbra is kötelező.

- A bértámogatást pedig kiterjesztik azokra a szektorokra is, amelyeket most be kell zárni.

A legfrissebb korlátozások bejelentése előtt a szerdai adatok alapján már ott tartottunk, hogy lakosságarányosan többen haltak meg Magyarországon, mint az Egyesült Államokban. Ezen a napon 6367 koronavírusos beteget ápoltak itthon kórházban, az aktív fertőzöttek száma pedig 98 361 fő volt.

Forrás: Kormányinfo, 24.hu, Portfolio