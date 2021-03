Gulyás Gergely keményen beszólt a Pedagógusok Szakszervezetének

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán nyilvánult meg a Pedagógusok Szakszervezetével kapcsolatban, reagált az általuk megírt nyílt levélre.



Szerinte káros, ha egy szakszervezet inkább ellenzéki pártnak képzeli magát. A szakszervezet már február végén kérte a kormányt, hogy zárják be az iskolákat, majd ők erről döntést is hoztak, ám szerinte most mégis úgy látszik, hogy:

a tanárokat a három hét múlva esedékes nyitás ellen szeretnék hangolni.

A csütörtöki Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy ha meglesz a 2,5 millió beoltott magyar, kinyitnak az iskolák, a tanárokat pedig beoltják az újranyitás előtt.

Erre reagált tegnap a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, amely szerint életveszélyes ötlet, hogy a tanároknak azelőtt kelljen visszamenniük az iskolákba, hogy a védettség kialakulna.

És ma Gulyás Gergely erre így válaszolt:

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéről, avagy miért káros, ha egy érdekképviselet ellenzéki pártnak képzeli magát. Február végén a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete levélben kérte a miniszterelnököt az iskolák bezárására és a digitális munkavégzés elrendelésére valamennyi köznevelési intézményben és a szakképzés területén.

A végén még keményebbre vette a hangsúlyt:

A szakszervezet kérésének teljesítése után is a kormányt szidalmazza és a tanárokat próbálja – egyébként sikertelenül – az iskolák több mint három hét múlva esedékes nyitása ellen hangolni. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy a PDSZ-nek mind az iskolai oktatás, mind az általuk képviselt tanárok másodlagosak. Az elsődleges a kormánnyal való konfliktuskeresés. A járvány legnehezebb időszakában is. Ez egyszerre felelőtlen és sajnálatos.

