Durván kudarcba fulladt Orbán terve, napi 400 ezer embert kellene oltani – ez szinte lehetetlen

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Orbán számokhoz kötötte a nyitást. A következő lépésben hamarosan a 6 milliós számot kéne elérni, azonban van egy kis bökkenő.



Orbán 2021. április 9-i reggeli rádiós beszédében ismertette az oltási ütemet, aminek a végén a bűvös 7 milliós szám áll, ezt június elejére várta. Azonban ennél sokkal érdekesebb a május 15. Erre a dátumra remélte ugyanis a 6 millió beoltottat a miniszterelnök.

Az oltási terv legnehezebb része a négymilliós szám után kezdődött:

cél az 5, majd a 6 millió

Ehhez 2 héten át napi átlagban 150 ezer első dózist kellett volna eloltani, ami szinte kivitelezhetetlen, hiszen ennyi vakcinát még nem adtak be soha egy nap alatt. És úgy néz ki, ez a terv teljesen elbukott ugyanis:

A második szakaszból eddig eltelt 11 nap alatt a napi 150 ezer új oltás helyett csak annak harmadát, átlag 50 ezret adtak be.

A május 11-én közölt adatok szerint:

Hétfőn 40 214 első dózist adtak be

Ahhoz hogy meglegyen a 6 milliós szám május 15-én, innentől kezdve 1 653 911 oltást kéne beadni. Az azt jelenti, hogy:

naponta több mint 413 ezer oltást kéne beadni.

Ahogy arról mi is beszámoltunk a 16-18 évesek húzhatták volna felfelé, azonban ez nem vált be.

Az oltásra regisztrált 16-18 évesek száma valahol 84 ezer környékén lehet.

Ennek fényében a 6 millió beoltott mindenféleképpen május második felében lehet meg, abban az esetben, ha naponta az elképesztőnek tűnő 100-120 ezer oltást be tudnak adni. Ezzel a probléma az, hogy ez szinte egyenlő a lehetetlennel, a legtöbb oltást akkor adták be, amikor megnyitották a Pfizer csapokat.

200 ezer adag orosz vakcina is érkezett ma, ez az utolsó szállítás. Ebből is sokat adtak be, persze a statisztikákat javította, de mivel ebből már csak a második körnek tartalékolnak, ezzel a továbbiakban nem érdemes számolni.

A vakcina elvileg rendelkezésre áll, hiszen a hétvégén is több mint 1 millió adag érkezett Kínából.

A külügyi tárca vezetője hangsúlyozta:

a beérkezett nagymennyiségű kínai vakcina lehetővé teszi, hogy a következő mérföldkő, az ötmillió beoltott felé tegyünk egy hatalmas lépést, közelebb visz minket ahhoz, hogy az élet visszatérjen a normalitás talajára.

