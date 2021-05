Kiderült miből nem enged Varga Judit – mutatjuk

Az igazságügyi miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Magyarország a kezdetektől nem csinált politikai kérdést az oltóanyagok beszerzéséből.



Az Általános Ügyek Tanácsának mai brüsszeli ülésén is központi téma volt az uniós oltási helyzet, de terítékre került a rezsicsökkentés kérdésköre is. Persze erről be is számolt a Facebook oldalán is.

A magyar kormány a kezdetektől hangsúlyozta, hogy az oltás nem politikai kérdés, ezért elutasítottunk minden politikai indíttatású támadást a hatásos és biztonságos oltóanyagokkal szemben.

- írta.

Majd hozzátette azt is, hogy biztosak voltak abban, hogy úgy tudják a legtöbb emberéletet megmenteni, ha mindent megtesznek azért, hogy a legtöbb vakcina rendelkezésre álljon.

Mikor emberi életek vannak veszélyben nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy politikai alapon válogassunk vakcina és vakcina között. Magyarország mára első Európában átoltottság tekintetében. Vakcina van, mindenkit képesek vagyunk beoltani, a cél, hogy mihamarabb elérjük az 5 millió oltottat.

A 6 millió lett már csak 5 millió, azonban ez sem tűnik könnyűnek, ugyanis ennyien még nem is regisztráltak az oltásra.

Ezen kívül világossá tettük hogy nem támogatunk semmilyen kezdeményezést, amely növelné a lakossági energiaárakat. Megvédjük a rezsicsökkentést.

- írta a bejegyzése végére.

