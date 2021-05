Publicus: a budapestiek többsége nem kér a Fudan egyetemből, sőt még a jobboldalt is megosztja a kérdés

A Népszava számolt be a Publicus legújabb felméréséből, ami egyértelműen azt mutatja, hogy a budapestiek nem támogatják a kínai egyetem felépülését.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A felmérésben megkérdezettek 91 százaléka hallott már a Fudan egyetem körüli csatározásokról, és csak alig ötödük gondolja azt, hogy ez Magyarország számára előnyös lenne – derül ki a Publicus Intézet Népszava megrendelésére készített áprilisi közvélemény-kutatásából. Még érdekesebb az eredmény annak fényében, hogy mindezt még az előtt válaszolták a megkérdezettek, hogy Palkovics László innovációs miniszter, a Fudan Egyetem megvalósításáért felelős kormánybiztosi minőségében benyújtotta volna azt a két törvényjavaslatát, amellyel a Diákváros legértékesebb Duna-parti területeit átadná a kínai egyetemnek.

Szokatlan módon a beruházás megítélése még a Fidesz-szavazók körében sem egységes. Noha a kormánypárti tömb jobbára egységesen ítéli meg és támogatja a kabinet terveit, ezúttal a Fidesz híveinek „csak” 62 százaléka gondolja azt, hogy a kínai egyetemnyitás Magyarország számára előnyösebb. Az ellenzéki szavazók 92 százaléka szerint Kína nyer az üzleten.

A felmérésben egyébként külön is rákérdeztek a kínai hitelre és a kínai vállalatok bevonására. A válaszokból kiderült, ez a kérdés még a Fidesz szavazókat is erősen megosztja: így már csak 48 százalék vélekedik úgy, hogy Magyarország jól jár ezzel a projekttel. Az ellenzékiek 95 százaléka szerint ez nem kérdés: az ügylet elsősorban Kínának előnyös. A kollégiumi férőhelyek elvétele végképp szétzilálja a Fudan támogatottságát. Arra a kérdésre ugyanis, hogy a magyar egyetemi hallgatóknak jutányos lakhatást biztosító Diákváros vagy a kínai egyetemváros épüljön-e fel a IX. kerületben, még a fideszesek 47 százaléka is a kollégiumokra szavazott.

Ezzel együtt is kevesen bíznak abban, hogy Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester meg tudja akadályozni, hogy a Diákváros helyére más épüljön.

Forrás: Népszava.hu

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd