Bruck Gábor a Magyar Narancsnak beszélt egyebek mellett az öregedő Orbánról is, aki szerinte elfogadta az őszödi beszéd igazságát.

A kommunikációs tanácsadó és kampányszakértő szerint az együttműködés mint megvalósuló cselekedet a létező legerősebb kampányüzenet.

- mondta a szakember a lapnak.

"De a történetnek van egy másik szála is. Már egy ideje színre lépett az az ellenzéki szavazó, akinek minden ideológiai, kulturális és ízlésbeli különbségét felülírja az a vágy, hogy Orbán bukjon. Persze, maradt még feladat, mert a normális szavazó gondolkodása nem túl konzisztens. Tudja, hogy csak együtt lehet győzni, de eközben nyavalyog, hogy Gyurcsánnyal, a Jobbikkal vagy az MSZP-vel minek. Sajátos úton vagyunk, két évvel ezelőtt a saját rendezvénytermembe nem engedtem be Vona Gábort. Ma beengedném Jakab Pétert. Ehhez nemcsak a Jobbiknak, de nekem is változnom kellett"