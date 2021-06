Meglepő helyen bukkant fel Habony Árpád – fotó

Az Index.hu számolt be róla, hogy új hobbit választott magának Habony Árpád. Az üzletember május végén egy elit vitorlásversenyen indult. A négynapos észak-olaszországi versenyen Habony egy több mint 130 millió forintos hajót kormányozott, legénységét pedig a magyar vitorlázás krémjéből állította össze.



Kép:YouTube

A lap szerint a magas költségek azonban meg is térülhetnek:

Habony Árpád egy izgalmas közösség sorai közé került be.

Egy toszkánai vitorlázóversenyen találtunk rá Habony Árpádra. A The Nations League 2021 – Swan Tuscany Challenge május 26-án rajtolt el a Tirrén-tengeren, a négynapos versenyt az úgynevezett Swan One Design luxushajóosztályok számára szervezték. Ezek között is a 36 láb (nagyjából 11 méter) hosszú versenyvitorlás, a ClubSwan 36 a csúcstípus – Habony Árpád és hatfős legénysége is egy ilyen hajóval rajtolt el. A HUN 3607 vitorlaszámú, Black Battalion névre keresztelt hajó ért el eredményeket.

Az első három futamban utolsók lettek, kétszer azonban tíz induló közül a harmadik helyre futottak be.

A sportággal foglalkozó szakportálok ódákat zengenek erről a típusról. A hajó árából kiindulva ez nem is meglepő, a 2019 óta gyártott, egyedi tervezésű hajó értéke – felszereltségétől függően – 134 millió forint körül mozog.

Habony Árpád nem vásárolta meg a Black Battaliont, igaz, bérleti díja sem a földi halandók pénztárcájának való.

Az oldalon feltüntetett információk alapján a Habony Árpád által használt típus bérleti díja egy hétre jelenleg 9216 euró, vagyis több mint 3,2 millió forint.

Az elitklub nem végzett a toszkánai versennyel, a társaság júniusban újra rajthoz áll. Akkor a Földközi-tenger a cél, a verseny Szardínia szigetéről indul majd, a versenynaptár szerint ugyanis már ide is regisztrált Habony Árpád a Black Battalionnal.

Forrás:Index.hu

Címlapkép:YouTube