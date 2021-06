Zacher Gábor szerint nincs vége a háborúnak

Szerda este először a kormányzati tájékoztató oldalon, majd a Magyar közlönyben is megjelent, hogy 5,5 millió beoltott után megszűnik a maszkviselés, újabb enyhítések jönnek.



Az enyhítésekről Zacher Gábor toxikológust, a hatvani kórház főorvosát kérdezte az Index.hu.

Zacher Gábor toxikológus, a hatvani kórház főorvosát kérdeztük a járványügyi szabályok enyhítéséről. Mint mondta, nem győzi hangsúlyozni:

A beszúráshoz kötni az enyhítést szakmailag nem logikus döntés. Hiszen az 5,5 millió oltás még nem jelenti azt, hogy 5,5 millió védett ember van. Lehet, hogy az első oltás után is kialakul egy minimális védettség, de a teljes biztonság a második oltás után 12-16 nappal lesz.

– mondta Zacher Gábor az Indexnek, megjegyezve:

Megítélése szerint ugyanis „nem jó az oltások propagandája”, tapasztalata szerint még mindig attól rettegnek az emberek, hogy chip kerül a szervezetükbe, illetve, hogy módosítják a géneket.

Nagyon fontos lenne magyarul, roppant érthető módon elmagyarázni, hogy hogyan működnek az oltások. Tök jó az óriásplakát, tökjó a gyors reklámfilm, de még jobb lenne egy felvilágosítás, hogy mi történik egész pontosan a szervezetben az oltástól. Így az emberek tudnák, hogy nem chip, nem örökítés, nem méreg. Az embereknek tudniuk kell, hogy mi ez, és akkor talán nagyobb lesz a hajlandóság, mert valljuk be, hogy jelenleg a 8 milliós oltásnak, ami a nyájimmunitást adja, annyi esélye van, mint utolsó fagyinak a gyerekzsúron

– véli Zacher Gábor, aki azt is hozzátette:

az önkormányzatoknak nagy felelősségük van az oltáskampányban, meglátása szerint a képviselőknek most is házról házra kellene járniuk, mint választásokkor, csak most nem a szavazatért, hanem az oltás felvételének fontosságáért.