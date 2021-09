Schmidt Mária megvédte a fociultrákat, és kiosztotta Boris Johnsont, aki "egy kis, széteső ország élén áll"

Szijjártó Péter után Schmidt Mária kormánybiztos, a Terror Háza Múzeum főigazgatója is védelmébe vette az angolok elleni meccsen "majomkodó" magyar ultrákat.



Schmidt Mária Boris Johnsonhoz írt Facebook-bejegyzését azzal indítja, hogy megdöbbentette az az érzéketlen és a szokásos brit gyarmatosító attitűdről tanúbizonyságot tevő bejegyzése, ami elítéli a magyar drukkereket állítólagos rasszizmusukért.

Mint írja, "a britek vendégként jöttek fővárosunkba, és egy olyan gesztussal hergelték a magyar szurkolókat, amit mi álságos pótcselekvésnek érzünk" – utalt itt a meccs előtti térdelésre.

Majd – mintha ennek köze lenne a mostani eseményekhez – sorolni kezdi, hogy mi mindent tettek a magyarok és a világ ellen a britek: Trianon, németek éheztetése, India gyarmatosítása stb.

Az EB-döntőn a britek, ahogy évtizedek óta mindig, csürheként viselkedtek. Megvertek több szurkolót, 11-est hibázó feketebőrű focistáikat rasszista támadások érték. A meccsen jelenlevő Vilmos herceg és Ön sem gratulált a győztes olasz köztársasági elnöknek, ami igazán bunkó dolog. Ahogy az olasz himnusz kifütyülése is. Az eredményhirdetést a legyőzött angolok nem várták meg, és nem adták meg a tiszteletet a győztesnek. Londont a focidrukkerek összehányták, összevizelték, összeszemetelték. Áttörték a kordont, jegy nélkül nyomultak be, ráadásul pandémia idején, mindenfajta ellenőrzés nélkül. Úgy viselkedtek, ahogy szoktak. Azóta is várom, hogy milyen büntetést kapnak, mert minket persze példásan megreguláznak majd