Karácsony Gergely egy Facebook-videóban replikázott Czeglédy Csabának.

Fotó: Karácsony Gergely/Facebook

A főpolgármester a szombathelyi előválasztási vita során került szóba, azonban mivel ő ott nem vett részt, most reagált az elhangzottakra egy Facebook-videóban. Első körben arra kért minden jelöltet, hogy ha valamiről nincs kellő információja, akkor ne tegyen „vaskos állításokat”.

Karácsony mindezt azután tartotta fontosnak kiemelni, hogy az említett vita során a DK helyi jelöltje, Czeglédy Csaba azt állította, hogy a főpolgármesteri választást követően Budapesten nem kezdődött elszámoltatás, nem volt feljelentés sem.

Karácsony szerint ez nemcsak, hogy furcsa állítás, de nem is igaz. Ezután sorolni kezdte, milyen ügyekben léptek eddig.

Ezek közé tartozik, hogy a Főtáv két nagyon súlyos ügyben is feljelentést tett, hűtlen kezelés és „tulajdonképpen adócsalás vétkében”. Karácsony szerint mindkét ügyben tart a nyomozás. A fővárosi városvezetés feljelentést tett a koalíciót adó négy párttal együtt a hármas metrók beszerzési ügyében is, amit Karácsony szerint „lepöckölt a rendőrség”. Emellett tart a nyomozás az elektronikus jegyrendszer ügyében is, amit ugyan az előző városvezetés tett meg, de a nyomozáshoz szükséges igazi anyagot a mostani állította össze, mint mondta, „óriási jogi munkával” – írja a hvg.hu.

Beazonosítottuk, hogy közel 8 milliárd forintot bukott a város

– állította a videóban Karácsony Gergely.

A város ügyei mellett szót ejtett az előválasztásról is. Szerinte nagyon fontos, hogy a szavazók éljenek ezzel a lehetőséggel, „hogy visszaszerezzük ezt a hazát magunknak ebből a mostani rosszkedvéből. Legyen ez egy közös ünnepünk, hogy megváltoztatjuk a politikát”.

Forrás: hvg.hu

Fotó: Karácsony Gergely/Facebook