"Megkönnyebbülés volt látni, hogy nem tettem tönkre az életét" – Megszólalt Lovasi a balesete után

Most a perújítást követően új ítélet született Lovasi ügyében: "A Pesti Központi Kerületi Bíróság perújítási eljárás során 600.000 forint pénzbüntetésre és 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélt egy férfit, akit maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádoltak" – olvasható a Fővárosi Törvényszék közleményében.



Kép: YouTube

Nagyon sajnálom a sértettet, akit tanúként hallgatott ki a bíróság. Jó érzés volt látni, hogy rendben van, és elmondta, hogy vissza is ment dolgozni, Ez megnyugtatott, és megkönnyebbülés volt látni, hogy nem tettem tönkre az életét

- mondta el Lovasi.

- tette hozzá a zenész, akinek ügyvédje dr. Borbély Zoltán is soknak tartja a kétéves eltiltást.

Ezen felül viszont ott van az, hogy a két év eltiltás nagyon sok, nem is nekem, a családnak. Fél éve adtam le a jogosítványomat, azóta nem vezetek. A feleségem, Eszter, dolgozni jár, a fiunkat, Álmost viszi óvodába és még sofőrködik is, ha gyorsan kell valahová mennem, ő visz, neki ez nagyon megterhelő hosszú távon. Messze lakunk a várostól, ide kell a kocsi, naponta háromszor jár a busz, és biciklivel sem tudok mindenhová eljutni. A fellebbezés tehát azért kérdéses, mert ha van esély arra, hogy kevesebb ideig tiltsanak el a vezetéstől, akkor gyorsabban megoldódik a helyzetünk. Ha nem megyünk másodfokra, akkor eladjuk a házunkat, elköltözünk olyan helyre, ahol jobb a tömegközlekedés, emiatt nehéz a döntés. Szeretünk itt lakni, Álmos is ragaszkodik az otthonához, még van két napunk dönteni