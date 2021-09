Jakab szerint Orbán kedvenc origós propagandistája titokban filmezte le

Jakab Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy Orbán kedvenc origós propagandistája titokban készült felvételt tett közzé arról, ahogy egy vidéki kisvendéglőből jön ki egy fórum előtt.



Kép: Facebook/Jakab Péter

Gondolom a sztorit majd hozzáköltik, de most nem is ez a lényeg. Hazudtak eddig is, és fognak is még.