Nem “szomszédgyilkos” Hadházy – elítélték a rágalmazóját

Hadházy az Origo és a Ripost újságíróját is feljelentette, de a rendőrségi nyomozás során a szerkesztőségek bátran azt hazudták, hogy nem tudják, kik írták az ocsmány, rágalmazó cikkeket.



A bíróság jogerős ítélete kimondta:

néhai szomszédjának lánya bűnös rágalmazás vétségében. Ezért a bíróság 240 napi büntetési tétel pénzbüntetésre ítélte, amit ha nem fizet meg, a büntetést fogházban kell leülnie.

A bíróság előtt a vádlott bevallotta azt, amit az általa bemutatott dokumentumok is igazoltak:

természetesen semmi sem igaz abból, hogy én a szomszédomat “ki akartam semmizni”, “sanyargattam”, elzártam a vizét és eláztattam a lakását. Sőt, vallomásában igazolta azt is, hogy súlyos alkoholbeteg szomszédommal nem voltunk rossz kapcsolatban, a lehetőségekhez képest segítettük is őt. A rágalmazó azzal magyarázta tettét, hogy a propaganda újságírói zaklatták, “nem hagyták békén”.

Hadházy azt is kifejtette, hogy a vádlott bocsánatot kért már az előkészítő tárgyaláson, de muszáj volt végigvinnie az ügyet. Egyrészt szerette volna, hogy a propaganda ellen már megnyert polgárjogi per mellett egy büntetőper is részletesen és egyértelműen állapítsa meg, mennyire mocskos, aljas és képtelen rágalom volt őt “szomszédgyilkosozni”.

Másrészt szerette volna elérni, hogy egy büntetőperben hozott ítéletnek legalább legyen egy kis elrettentő ereje.

A polgári perekben megítélt párszázezres sérelmi díjakat ugyanis röhögve kifizeti a propagandamédia, azonban ha egy rágalmazó “újságírónak” büntetett előélete lesz, az talán számít valamit.

- írta a politikus.

Szerinte azonban ebben csak részsikert ért el:

a szomszédom rágalmazó lányát elítélték, a “bátor” propagandasajtó viszont a névtelenül leközölt cikkek íróit nem merte kiadni. Ez a vircsaft a propagandánál: névtelenül mocskolódni, minden következmény nélkül.

Szerinte a piszkos propagandasajtó egy szót sem fog lehozni erről , így továbbra is kapja majd a megtévesztett emberektől a gyűlölködő “szomszédgyilkos” méltatásokat.

A propagandát nem ezek a bírói ítéletek fogják legyőzni, hanem egy kormányváltás – vagy ha az a propaganda miatt nem sikerül, akkor a közös, valódi ellenállás tette hozzá a politikus.

