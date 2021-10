Hadházy megmutatta, hogy készült a "propagandatévé" október 23.-ra – gőzerővel építik be a golyóbiztos kapukat

Hadházy Ákos még augusztusban számolt be arról, hogy tudomása szerint az MTVA 590 millióért szereltet beléptető kapukat a Kunigunda úti épületbe. Közösségi oldalán most azt írja, a székházban gőzerővel építik be a golyóbiztos kapukat.



A propagandisták nagyon félhetnek. Mindenhová, összesen hat bejárathoz különleges, biztonsági üveges zsiliprendszert telepítenek, amibe belépve több szenzor (infravörös, ultrahangos és nyomásérzékelős ) ellenőrzi, hogy egyszerre csak egy ember legyen bent. Csak ezután lehet a belépőkártyával nyitni a túloldali ajtót.

- írta korábbi bejegyzésében.

A Kunigunda úton az MTVA székházban gőzerővel építik be a darabonként(!) 90 millió forintos biztonsági kapukat. Így készült a propagandatévé október 23.-ra...

- írta szombati bejegyzésében.

