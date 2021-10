Maszk használatra kérik a szervezők a Békemenet résztvevőit – csúcson az új fertőzöttek száma, most robban be igazán negyedik hullám?

A fővárosban az október 23-i ünnepen több tömegrendezvényt is tartanak. Két Békemenet és egy összellenzéki tüntetés is lesz, Orbán Viktor is új helyszínen várja az ünneplő tömeget – írja a privátbankár.hu.



Fotó: Érdeklődők állnak sorban az Országház előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából tartott nyílt napon 2021. október 23-án. MTI/Balogh Zoltán

Egy rendelettel mára minden korlátozást feloldottak, így a védettséggel nem rendelkezők is szabadon vehetnek részt a rendezvényeken.

Minden szervező arra kéri a résztvevőket: húzzanak maszkot.

Időben az első rendezvény a Magyar Kétfarkú Kutya Párt MKKP Békemenet 4. elnevezésű vonulása lesz.

11:30-kor gyülekeznek az Oktogonon, délben indulnak végig a körúton, a Moszkva tér a végcél. Azt kérik, mindenki hozzon magával még egy maszkos embert.

A kormánypárti Békemenetet szervező CÖF-CÖKA Facebook-posztja szerint az 1956. októberi események mellett a "gyurcsányi 2006. október 23-i államterror" lesz a rendezvény fókuszában. A menet 13 órától gyülekezik a Műegyetem rakparton. A posztba az is bekerült: maszk használata ajánlott.

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje bejegyzésében azt írta:

Október 23-án először állnak egy színpadra az ellenzéki pártok közös jelöltjei, hogy megmutassák, csak együttes erővel tudunk megteremteni egy demokratikus, szabad Magyarországot.

Felszólal majd Jakab Péter, Fekete-Győr András, Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is. A helyszín az Andrássy út és a Dózsa György utca sarka lesz, a kezdési időpont pedig délután 4 óra. Mindenkinek azt javasolják, viseljen maszkot, a helyszínt pedig a Kodály körönd irányából közelítse meg.

Rusvai Miklós virológus is korábban az ATV híradójának mondta:

Ami nagyon fontos lenne, hogy lehetőleg a rendezvények szervezői is figyelmeztessék a résztvevőket önmaguk érdekében a szomszédjuk érekében, lehetőleg viseljenek maszkot

A szakember jelezte:

az október 23-i tömegrendezvények után még több fertőzöttre számít. Sokan amiatt is aggodalmuknak adtak hangot, hogy a Békemenetre Erdélyből is sok magyar érkezhet, ami a jelenlegi romániai járványhelyzet miatt tovább növelheti a fertőzésveszélyt: az oltottak aránya alacsony, a kórházak tele vannak betegekkel, naponta 500 fölött van az elhunytak és 20 ezer fölött az új fertőzöttek száma.

Emiatt a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is azt mondta: nem javasolja, hogy bárki tömegeket hozzon be Erdélyből.

Ezzel együtt a napokban megjelent kormányrendelet értelmében a 2021. október 22. és 23. napján megtartott állami és önkormányzati, valamint az október 30. napjától 2021. november 2-ig tartó időszakban a vallási közösségek ünnepeihez kapcsolódó állami és önkormányzati, továbbá a vallási közösségek által megtartott rendezvények esetében nem érvényesek a járványügyi korlátozások.

Mindeközben a pénteki adatok pedig arról tanúskodnak:

közel fél éve nem látott csúcson jár az új fertőzöttek száma, 24 óra alatt 2584 magyarnál mutatták ki a betegség megjelenését. Egy nap alatt 24 áldozatot szedett a Covid.

Forrás: privatbankar.hu

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán