"Előre megfontolt szándékkal elkövetett politikai gyávaság, amit a kormány csinál" – Gosztonyi Gábor

A Népszava.hu készített interjút a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete képviselőivel. Nem engednek követeléseikből a tanári érdekképviseletek, ha nem lesz megegyezés a kormánnyal, akár egy “érzékeny időpontban” is sztrájkot hirdethetnek.



Fotó: Pixabay

A járvány kapcsán a Népszava megkérdezte a szakszervezetek képviselőit arról is, hogy ha maga a kormány rendelte volna el általánosan a kötelező oltást, azt elfogadnák? Azért is kritizálták a kormányt, mert a munkáltatókra akarja hárítani a felelősséget.

Nagy Erzsébet az volt a véleménye, hogy

szerinte erről ők nem mondhatnak véleményt, hiszen ők nem hatalomgyakorlók. Szakszervezetként az a feladatuk, hogy a tagjaik érdekeit nézzék, azokét is, akik ortodox módon elutasítják az oltást.

Gosztonyi Gábor úgy gondolja,

az biztos, hogy mind a PSZ, mind a PDSZ kiáll az oltás mellett. Eddig is arra biztatták a kollégákat, aki teheti, oltassa be magát. De amit most a kormány csinált, az egy előre megfontolt szándékkal elkövetett politikai gyávaság. A kötelező oltás egy népszerűtlen döntés, amit a jövő évi választások előtt nem mertek vállalni, inkább a munkáltatókkal vitetik el a balhét. Emellett rengeteg a következetlenség.