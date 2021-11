Ilyen egy politikai potyautas! Semmivel nem járul hozzá a beruházás sikeréhez, pitiáner módon kötekedik, a kákán is csomót keres, miközben kényszeredetten próbál tetszelegni – üzente Facebook-oldalán Lázár János Márki-Zay Péternek.

Fotó: MTI/Rosta Tibor

Lázár azért akadt ki ennyire, mert Márki-Zay azt találta mondani, hogy a projekt időközben jelentősen drágult. Lázár szerint ez csúsztatás.

Nekünk ez már nem újdonság, hiszen eddig is így vezette a várost. Most pedig az egész országra ki akarja terjeszteni a "sikeres modellt". Márki-Zay Péter a szokásos stílusában most is csúsztatott párat, amikor a tram-train költségeiről, megvalósításáról, vagy épp menetrendjéről beszélt. Ezután csöndben visszavonta azt az ígéretét, hogy a vásárhelyi közösségi közlekedés ingyenes lesz. Bejelentette ugyanis, hogy a tram-trainre ez már nem vonatkozik, mert Lázár… De a nap híre mégsem ez, hanem az, hogy a tram-traint megterveztük, kilobbiztuk és megcsináltuk.

Jó utat, Vásárhely!