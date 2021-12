"Szabó Tímea, Kabul rózsája, ő a CIA-nak dolgozott kint" – feljelentést tesz a politikus az őt ért vádak miatt

Csütörtökön reggel újabb felvételekkel jelentkezett az Anonymus-maszkos férfi. Többek között az is elhangzik, hogy "hatalmas kárt szenvedtek a nyugati cégek, amelyeknek ki kellet vonulniuk hazánkból". Gansperger Gyula arról beszél, hogy "Bajnai lehet a rendszernek a tetején melynek segítségével külföldi üzleti körök szeretnék ismét hatalomra segíteni az ellenzéket Magyarországon" – számolt be róla a Mandiner.hu.



A szándék nagyon egyszerű: jön a nemzetközi háttér, a baloldali politikusok végrehajtják, amit kérnek, és cserébe hagyják nekik, hogy egy kis jutalékot keressenek

- mondja Anonymus az említett külföldi érdekkörökről, majd elindítja a hangfelvételt.

Most vannak ugye ezek a külföldön kiképzett figurák, mint a Szabó Tímea, Kabul rózsája, ő a CIA-nak dolgozott kint, Kabulban. […] K***a kemény a csaj, de ezért. […] Ő kint dolgozott New Yorkban is, meg Kabulban is. Pillanat, de ugye a Sorosnak ezek az emberei bizonyos dolgokat tudnak mozgatni. De a teteje a Gordon. […] Ugye azok a pénzügyi körök, az EBRD, az összes ilyen nagy nyugati bank, akik az Orbán-rendszert szeretnék megbuktatni. Ugye Simor az EBRD-nek alelnöke volt, tudod. […] Az MNB-nek az elnöke. […] Puszihaverja a Gordonnak, és ugye a főnöke volt a CA-nál.

Az üzletember úgy gondolja, hogy az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank), amelynek Simor András volt az alelnöke, és más nagy bankok, a jelenlegi kormány megbuktatásában érdekeltek. Gansperger külön hangsúlyozza, hogy Simor, aki 2007-ben Gyurcsány Ferenc jelöltjeként lett az MNB elnöke jó kapcsolatot ápol Bajnai Gordonnal, aki a „teteje” annak a rendszernek, amelyen keresztül a külföldi pénzügyi körök beavatkoznának a magyar belpolitikába – írja az Index.hu.

A hanganyag következő részében arról is hallani, hogy Gansperger Gyula elmagyarázza, miért áll érdekében egyes külföldi csoportoknak, hogy az az ellenzéket támogassák. Mint a felvételen elhangzik:

Tudod mekkora kárt szenvednek azok a cégek, akik itt halálra kaszálták magukat!? És ki kellett takarodniuk innen. El kellett adniuk az ÉMÁSZT, a DÉMÁSZT, mindent is

- teszi föl a kérdést a volt Wallis vezér.

Úgy adhatták külföldi kézbe a stratégiai fontosságú energiaszolgáltató cégeket, hogy garantálták a 8 százalékos profitot a számukra

„És most visszajönnének?” – halljuk az üzletember beszélgető partnerének kérdését, mire Gansperger így válaszol:

Hát hogy a pi***ba ne? Hát figyelj, 8 százalékos fix profitért. Figyelj, figyelj úgy adta el az Suchman az összes energetikai céget Magyarországon, a hálózatokat. Az egyik ország sem adja el a hálózatát, érted. Az önkormányzati, meg állami tulajdonú. Az erőmű meg a, az egy más dolog, meg az értékesítés. Eladott mindent és benne van a szerződésben, én magam láttam. Felügyelőbizottsági tag voltam, hogy 8 százalék (...) nyereséget garantáltak. A szerződés szerint. (...) Egy Suchman Tamás vitte, akinek aztán halványlila (...) volt arról, hogy kell értékelni egy céget. (...) Hát a Horn Gyulának volt a balkeze.(...) Meg a jobb is igen. Eladta, és nekünk nagyon sok pénzünkbe került, egyrészt amíg fizetgettük ezeket, meg visszavásároltuk.

Gansperger elmondása szerint a baloldal kormányzása idején – a szocialista Suchman Tamás privatizációért felelős tárca nélküli miniszter jóváhagyásával – úgy adták külföldi kézbe a stratégiai fontosságú energiaszolgáltató cégeket, hogy garantálták a 8 százalékos profitot a számukra. Az üzletember szerint – aki a saját szemével látta a szerződéseket – mindez hatalmas veszteséget jelentett Magyarország számára, miközben

Gansperger azt is kifejti, hogy a nagy külföldi infrastruktúra-fejlesztő cégek is kárt szenvedtek a baloldal kormányzásának vége óta, hiszen annak idején évente 10 milliárdokat vittek ki az országból, manapság viszont már csak lényegesen szerényebb haszonra számíthatnak hazánkban. A volt Wallis-vezér szerint így érthető, ha akár milliárdokkal is támogatnák az ellenzék kampányát, hiszen cserébe, ha ismét a baloldal kerülne hatalomra Magyarországon, rögtön az első évben lényegesen nagyobb hasznot szerezhetnének.

A teljes videót itt tekintheti meg:

Szabó Tímea közösségi oldalára írt bejegyzésben reagált a vádakra:

Feljelentem Gansperger Gyulát, na, persze nem ezért.

Szabó szerint egyre szánalmasabb Anonymus a csütörtöki "nagy leleplezésével":

hogy én az óbudai Mókus utcai általános iskolába jártam. Pedig mennyit próbáltam titkolni ezt az információt!!!

Hozzátette:

Szóval Tóni, értem, hogy – miután veletek ellentétben mi nem lopunk milliárdokat, nem akarjuk 450 milliárd forint kínai hitellel eladósítani az országot, nem veszünk fel törvénytelenül 10 milliós CSOK-ot, nem csúszkálunk ereszcsatornán, nem fogadunk el milliós kenőpénzeket, nem hallgatunk le törvénytelenül politikusokat és újságírókat – kizárólag ilyen és ezekhez hasonló rendkívül „színvonalas” leleplezésekre vagytok képesek, de ez már tényleg a végtelenül szánalmas kategória.

A politikus szerint jobb lenne, ha inkább végre számot adnának arról, hogy kinek akarják "suttyomban eladni a taszári repteret pályáztatás nélkül, hogy Kövér, Szijjártó, Varga Judit és ő kinek a lehallgatására adtak engedélyt"

hogy miután Völnert már hónapok óta figyelik a hatóságok, hogy’ a túróban adhatott még mindig ki lehallgatásokra engedélyt, és kinek a lehallgatására… És még folytathatnám, és folytatni is fogjuk, ne féljetek!

A CIA-s vádakra is reagál:

Ami a CIA-s idétlenségeiteket illeti… Először is eddig legalább volt annyi eszetek, hogy csak utaltatok erre a kreténségre, nem mondtátok ki nyíltan, hiszen tudtátok: ha megteszitek, azonnal feljelentelek titeket.

Szabó nyomatékosítja, hogy most fel is jelenti Ganspergert rágalmazásért

de ugyanezt teszem minden lakájmédia-szereplővel, aki tényként állítja ezt. Ahogy látom, van bőven!

Kitér annak arra is, hogy annak ellenére, hogy 12 éve felhozzák azt, hogy ügynök lenne, "a nagy leleplezés valahogy mindig elmarad".

Pedig Kövértől már évekkel ezelőtt nyomatékosan és írásban kértem, hogy a megfelelő hatóságok végezzenek el rajtam egy nemzetbiztonsági átvilágítást.

Állítása szerint Kövér ezt visszautasította. Nevetségesnek nevezi őket, a „Kabul rózsája” megnevezést viszont menőnek tartja.

Értem amúgy, hogy a provinciális agyatokkal nehéz megérteni, hogy valaki bizony dolgozott már Kabulban és még a Harvard Egyetemen is (ez is akkora leleplezés, hogy a parlament.hu oldalon található nyilvános önéletrajzomban is szerepel), de hadd áruljam el, hogy például New Yorkban sosem éltem vagy dolgoztam – a Harvard, ugye, Bostonban van, de mindegy is –, szóval amit meg magatoktól próbáltok, az nem nagyon megy.

Azt kijelenti, hogy egy dologban igaza van Ganspergernek, valóban „k**va kemény csajnak” tartja magát,

nem ijedek meg a szánalmas próbálkozásaitoktól, sem a megfigyeléseitektől.

A teljes bejegyzés itt olvasható:

