"R@tyi apu" – Bayer szerint a játékok gyermekeink lelkét akarják

Arról már mi is beszámoltunk, hogy a kormány narratíva szerint a mesék és rajzfilmek buzdítják nemváltoztatásra a gyermekeket, ám most Bayer Zsolt ennél is tovább ment.

Az LMBTQ-lobbi minden eszközt bevet azért, hogy gyermekeinket befolyásolja jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Most Facebook oldalán szólalt meg Bayer, aki szerint:

Hazudnak, amikor azt mondják, hogy nem a gyermekeink lelkét akarják. Nem mondanak igazat, mert azt akarják, telefonos játékokon keresztül mossák az agyukat.

Ennek kapcsán egy hosszabb videót is megosztott, amelyben azt kifogásolta, hogy a játékban egy képen két férfi nézett egymásra.

Arról azonban nem beszélt, hogy milyen mobilos játékról van szó, mert szerinte egyértelműen 3-6 éveseknek szólt az alkalmazás.

Hú de k_rva jó ez most, megrajzoljuk r_tyi aput, terhes mamit, mindenki lebukik és te természetesen azzal a rémült pofáddal bocsáss meg! Ki az a rohadt állat aki ezt megálmodta?

- fejtette ki a műsorban.

Nem félnek, hogy a tűzzel játszanak?

- tette fel a kérdést a publicista.

Címlapkép: YouTube