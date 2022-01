Kulcsár Edina hétfőn jelentette be, hogy újra rátalált a szerelem G.w.M, azaz Varga Márk személyében. Mint kiderült, már korábban is szerepeltek együtt a tévében Edinával, és Csuti mutatta be őket egymásnak. Edina új szerelme, Varga Márk 25 éves, a volt szépségkirálynő 31, azaz hat év köztük a korkülönbség.

A 25 éves rapper tavaly azzal került be a TV2 Tények Plusz adásába, hogy bár korábban kenyérre sem volt pénze, 50 milliós lakást vett a kislányának.

Kulcsár Edina új szerelme, G.w.M. tavaly májusban beszélt arról, most alapozza meg kislánya jövőjét.

Akkor úgy fogalmazott, szeretné megalapozni a kis Melanie jövőjét.

Nagyon azon vagyok, hogy jövőképe legyen. Azon vagyok, hogy jó iskolát végezzen, hogy meglegyenek az alapkövek: egy lakás, jogosítvány, de inkább az, ha kitanul egy jó sulit, még könnyebb legyen az útja. Szóval azt szeretném, hogy ne vesszen el a világban

Mint kiderült, tavaly novemberben már mutatkozott együtt Edina és Márk, csak akkoriban még senki nem gondolta volna, hogy ebből bármi komolyabb is lehet. Az RTL Reggeli műsorában beszéltek – az akkor még – munkakapcsolatukról, mivel az előadó egyik klipjében is szerepelt a kétgyermekes anyuka – számolt be a Blikk.

Forrás: Bors, Blikk