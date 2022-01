"Orbán azt hiszi, hogy ő a feltámadt Szent István király" – Amerikából üzentek a miniszterelnöknek

Dr. Radványi K. Miklós, aki a volt amerikai elnök Donald Trump egyik kampányembereként is tevékenykedett, életrajza szerint az ELTE-n, a Johns Hopkins Egyetemen és a George Washington Egyetemen is diplomázott. Orrin Hatch szenátor külügyi tanácsadójaként is dolgozott.



A NER-t és Orbánt az amerikai blog- és médiatérben évek óta élesen bíráló magyar származású jogász-politológus-tanácsadó írása ezúttal a republikánusok, a demokraták és a függetlenek számára egyaránt nyitott portálon, a Newslooks.com-on jelent meg.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke arról álmodik, hogy ezt a kontinens földrajzi közepén fekvő kis országot méltatlanul nagy jelentőségre emelje az Európai Unióban, a NATO-ban és azon túl. Orbán Viktor lényegében azt hiszi, hogy ő a feltámadt Szent István király.

Kitér arra is, hogy Orbán Viktor a Szatmárnémetiben azt állította, hogy

a Nyugat megerőszakolta Közép-Európa ezeréves határait és történelmét. Arra kényszerítettek bennünket, hogy védhetetlen határok között éljünk, megfosztottak bennünket természeti kincseinktől, elválasztottak bennünket erőforrásainktól, és halálsorra tették országunkat. Közép-Európát erkölcsi aggályok nélkül rajzolták át. Soha nem fogjuk elfelejteni, hogy ezt tették

Annak érdekében, hogy ez a mesterségesen létrehozott szavazóbázis őt és pártját támogassa, a kormány a Bethlen Gábor Alapon (BGA) keresztül hatalmas összegeket pumpált különböző projektekbe a jelentős magyar kisebbségekkel rendelkező szomszédos országokban. Bár a magyar kormány igyekezett eltitkolni a nyilvánosság elől a tényleges hozzájárulásokat, 2020-as információk szerint legalább 128 milliárd forintot, azaz 351 millió eurónak megfelelő összeget csatornáztak "nemzeti célokra" Szlovákiába, Romániába, Ukrajnába, Horvátországba, Szerbiába és Szlovéniába.

Ez az égbekiáltó szavazatvásárlási rendszer lényegében lehetővé tette Orbán Viktor és FIDESZ pártja számára, hogy szavazócsalás és nyílt bűnözés révén megőrizze abszolút többségét a magyar parlamentben.

Az Amerikában élő jogász szerint Orbán Viktor víziója a "Nagy Magyar Királyság" lopakodó helyreállításáról azt a kielégíthetetlen étvágyát is szolgálja, hogy kifossza az ország vagyonát saját maga és csatlósai számára. Az évek során Orbán Viktor egyre merészebben és merészebben igyekezett meggazdagítani magát, családját és legközelebbi elvtársait a nemzet és az adófizető polgárok kárára.

A 2011-ben a magán társadalombiztosítási számlákon tartott 3000 milliárd forint elképesztő összegű szocializációjától kezdve az állami tulajdonú egyetemek legutóbbi átalakításáig, amelyeket bizalmi elvtársai vezetnek, Orbán Viktor és FIDESZ pártja vakon rabolta ki a magyar embereket.

Szerinte ugyanis Magyarországnak 1990 után nem volt problémás kérdés, hogy milyen külpolitikát kövessen. A NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozással az egymást követő kormányok kifejezték, hogy Nyugathoz és nem Kelethez kívánnak tartozni. Orbán Viktor azonban tekintélyelvű és korrupt kormányzása miatt páriává vált az Európai Unióban. Ennek a paradox helyzetnek megfelelően, amelyben Orbán Viktor elszigetelve találta magát, hozta meg egyedülálló és országa számára katasztrofális döntését. Fokozatosan felkarolta Oroszország, Kína, Törökország és a volt Szovjetunió muszlim államainak diktatórikus rezsimjeit.

Ha azonban Orbán Viktor és FIDESZ pártja 2022 áprilisát követően is hatalmon maradna, Magyarországnak, mint tudjuk, mint demokráciának és mindkét szervezet konstruktív tagjának örökre vége lenne.

- zárta írását, amely teljes terjedelmében angolul ide kattintva olvasható.

