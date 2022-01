Budapest VI. kerületének ellenzéki polgármestere optimistán tekint a közelgő választásokra.

Fotó: Soproni Tamás/Facebook

Soproni Tamás a 444.hu-nak adott interjújában beszélt a polgármesteri feladatairól, a belváros autómentességéről és a szocialista Bálint György ügyéről is. De nem kerülhették el a közelgő választásokat sem, amelynek kapcsán a polgármester megfogalmazta gondolatait Márki-Zay Péterről is.

Abszolút rendelkezésre állok. Márki-Zay Péterrel is beszéltünk már, az ő kampányát is támogatom, amivel csak tudom. Polgármesterként valószínűleg érti is azt, hogy mi a jelentősége ennek a munkakörnek. Ott leszek az utcán is, kopogtatni fogok, plakátokat fogok ragasztani