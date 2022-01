A Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője a Magyar Nemzetnek nyilatkozott.

A Magyar Nemzet arról kérdezte Deutsch Tamást, hogy mire számítanak még az áprilisi választások előtt és azok során. Emellett szóba jött természetesen az is, hogy Brüsszel Magyarországot támadja, az Európai baloldal pedig eközben támogatja a hazai ellenzéket.

A kérdésre, hogy okkal aggódnak-e azok az európai parlamenti képviselők, akik a napokban arra szólították fel az EBESZ-t, hogy teljes körű missziót küldjön az áprilisi magyarországi választásokra, Deutsch elmondta:

„Azt tudom csak mondani, amit a 2014-es és a 2018-as választások előtt is: szabad a gazda, akik akarnak, nyugodtan jöjjenek és vizsgálódjanak, nincs semmi takargatnivalónk! Magyarországon, ahogy az elmúlt több mint tíz esztendőben minden alkalommal, most is maradéktalanul jogszerű és tisztességes, az európai sztenderdeknek megfelelő választási előkészítést és lebonyolítást láthatnak majd. Teljesen világos azonban, hogy ez az egész felszólító-levélírósdi akció megint nem más, mint az európai baloldal újabb alamuszi politikai manővere, amivel a gyengélkedő magyar baloldalt akarják segíteni. Az európai baloldalnak a magyar kampányban való részvétele, a közvetlen beavatkozása, a magyar baloldalt minden rendelkezésére álló törvényes és akár törvénytelen eszközzel történő támogatásának politikai koreográfiája már jól ismert: kígyót-békát mondanak Magyarországra, alaptalanul rágalmazzák és vádolják a magyarokat éveken keresztül, majd a választások közeledtével hirtelen objektív és pártatlan választási megfigyelők akarnak lenni.

A választások előtt alig két hónappal a napnál is világosabb a képlet: 2010-ben Magyarország egy csődbe jutott ország volt, kivéreztették és tönkretették.

Nagyon kemény munkával tizenkét év alatt a korábbi baloldali kormányzás hibáit és bűneit Magyarország kijavította, azonban most jönnek azok, akik 2010-ig baloldali politikusokként csődbe vitték az országot, és azt mondják, hogy készen állnak arra, hogy a választások után ők vegyék át az ország irányítását.”

De azt is vízionálta, hogy mi történne egy ellenzéki győzelem esetén:

„Ha visszajönnek, ugyanazt fogják tenni, amit korábban tettek, ahhoz értenek ugyanis:

a megszorításokhoz, az elvételhez, a nyugdíjcsökkentéshez, az egészségügy fizetőssé tételéhez, a vizitdíj és a kórházi napidíj újbóli bevezetéséhez, a rezsicsökkentés és a tizenharmadik havi nyugdíj eltörléséhez, az adók emeléséhez, a családtámogatások eltörléséhez, a minimálbér megszüntetéséhez.

Az európai baloldalon is kísértetiesen hasonló a helyzet, ott is a gyászos múltból ismert alakok akarják megint ugyanazt csinálni, mint korábban.(...)”

Emellett arra is figyelmeztete a szavazókat, hogy még a választások előtt az európai baloldal „újabb hazug és rágalmazó jelentéseken dolgozik.” Ennek jegyében szerinte az Európai Parlamentben több, egy kaptafára gyártott rágalmazó baloldali politikai pamflet is el fog készülni.

